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прибыли составит размер дивидендов Сбербанка
Экономика
Доцент Мизя: самозапрет на кредиты с 1 марта избавит от звонков «из банка»Эксклюзив
Экономика

Доцент Мизя: самозапрет на кредиты с 1 марта избавит от звонков «из банка»

С 1 марта 2025 года в России вступит в силу самозапрет на выдачу кредитов. Сделать это сможет любой гражданин РФ через личный кабинет на портале госуслуг или в МФЦ. Как это будет работать и кому стоит оформить самозапрет на кредиты, РИАМО рассказал доцент кафедры «Экономика и организация труда» ОмГТУ Максим Мизя.

Сколько нужно вложить средств, чтобы запустить бизнес на маркетплейсе
Шпаргалки

Сколько нужно вложить средств, чтобы запустить бизнес на маркетплейсе

Сколько надо средств, чтобы начать бизнес на маркетплейсе и какие деньги лучше использовать — заемные или собственные, РИАМО рассказал владелец агентства для селлеров PROF COMMERCE Дмитрий Cпицын.

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млн долларов будут стоить «золотые карты» на проживание в США
Россиянам объяснили, сколько придется заплатить за доходы по вкладам в 2025 году
Экономика

Россиянам объяснили, сколько придется заплатить за доходы по вкладам в 2025 году

В этом году россиянам придется заплатить налоги с доходов по вкладам. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, как будет рассчитываться такой налог, сообщает Газета.ru.

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Масленица 2025: традиции по дням недели и гадания на любовь
Истории

Масленица 2025: традиции по дням недели и гадания на любовь

Масленица – один из древнейших славянских праздников, который славился множеством обычаев и даже сохранил некоторые из них до наших дней. Масленица отмечается целую неделю перед Великим постом. В 2025 году она приходится на неделю с 24 февраля по 2 марта. О том, как наши предки проводили это время и как мы отмечаем Масленицу сейчас, читайте в материале РИАМО.

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