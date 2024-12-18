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Экономика
Доцент Мизя: самозапрет на кредиты с 1 марта избавит от звонков «из банка»
С 1 марта 2025 года в России вступит в силу самозапрет на выдачу кредитов. Сделать это сможет любой гражданин РФ через личный кабинет на портале госуслуг или в МФЦ. Как это будет работать и кому стоит оформить самозапрет на кредиты, РИАМО рассказал доцент кафедры «Экономика и организация труда» ОмГТУ Максим Мизя.
Сколько нужно вложить средств, чтобы запустить бизнес на маркетплейсе
Сколько надо средств, чтобы начать бизнес на маркетплейсе и какие деньги лучше использовать — заемные или собственные, РИАМО рассказал владелец агентства для селлеров PROF COMMERCE Дмитрий Cпицын.
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млн долларов будут стоить «золотые карты» на проживание в США
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Россиянам объяснили, сколько придется заплатить за доходы по вкладам в 2025 году
В этом году россиянам придется заплатить налоги с доходов по вкладам. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, как будет рассчитываться такой налог, сообщает Газета.ru.
Курс доллара в ходе торгов превысил 88 рублей
В ходе внебиржевых торгов к 10:00 четверга курс доллара составил 88,113 рубля (+1,65%). В том числе поднялись евро и юань, следует из данных торгов.
В России запретили экспорт бензина с 1 марта по 31 августа
Российское правительство вводит запрет на экспорт автомобильного бензина, он будет действовать с 1 марта по 31 августа текущего года, сообщает пресс-служба кабмина.
Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2025 года: кому и на сколько повысят выплаты
Какой будет индексация социальных пенсий с 1 апреля 2025 года, читайте в материале РИАМО.
Запасы нефти, газа и угля в разных странах мира: у кого больше и на сколько лет хватит
Когда должны истощиться запасы ископаемых источников энергии при сохранении нынешних темпов добычи в странах-лидерах, читайте в материале РИАМО.
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Масленица 2025: традиции по дням недели и гадания на любовь
Масленица – один из древнейших славянских праздников, который славился множеством обычаев и даже сохранил некоторые из них до наших дней. Масленица отмечается целую неделю перед Великим постом. В 2025 году она приходится на неделю с 24 февраля по 2 марта. О том, как наши предки проводили это время и как мы отмечаем Масленицу сейчас, читайте в материале РИАМО.
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