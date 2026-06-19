В России утвердили ГОСТ по уборке помещений

Росстандарт принял новый ГОСТ с рекомендациями по проведению уборки в помещениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

В документе говорится, что стандарт дает руководство по организации эксплуатации чистых помещений для обеспечения эффективной работы и соблюдения требований к чистоте. Структура эксплуатации включает работу с персоналом, порядок входа и выхода, уборку, техническое обслуживание и мониторинг.

Согласно ГОСТу, уборку помещений необходимо разделять на несколько этапов: очистка поверхностей в здании, обработка критических поверхностей и оборудования. Во время уборки требуется проверять совместимость моющих растворов с обрабатываемыми материалами, готовить составы с учетом концентрации и срока годности, а также учитывать скорость проведения уборки.

Сухую вакуумную уборку разрешается проводить в местах, недоступных для швабры, а небольшие рабочие зоны можно очищать влажными или спиртовыми салфетками. Для влажной уборки необходимо использовать два или три ведра с водой — такой способ применяется при наличии загрязнений. При этом швабру предварительно обрабатывают химическими средствами.

ГОСТ вступает в силу с 1 июля 2026 года.

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