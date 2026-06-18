Сенатор Гибатдинов предложил ограничить онлайн-сделки с жильем

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов предложил ограничить дистанционные сделки с недвижимостью. Он связал инициативу с ростом мошенничества и рисками цифровых сервисов, сообщает NEWS.ru .

Гибатдинов заявил, что цифровые технологии упрощают покупку квартир, домов и земельных участков, но одновременно создают скрытые угрозы. Сенатор считает, что такие операции с жильем должны проходить дистанционно только в строго определенных случаях.

«Биометрия, электронная подпись и другие цифровые инструменты могут выступать лишь дополнительными средствами защиты. Однако они не способны полностью заменить личное участие сторон в сделках с недвижимостью. Очное присутствие позволяет удостовериться в действительной воле собственника, своевременно выявить признаки давления, обмана или иных злоупотреблений. Базовым принципом должно оставаться личное участие гражданина в распоряжении своим жильем и иным недвижимым имуществом», — заключил Гибатдинов.

Ранее основатель и руководитель риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что в России нужно срочно пересмотреть механизм эскроу в строительной отрасли. Он предложил поэтапно раскрывать средства для застройщиков и предупредил о риске стагнации.

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