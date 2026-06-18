В Солнечногорске 21 июня покажут моноспектакль «Письмо матери»

Моноспектакль «Письмо матери» по произведениям Василия Гроссмана состоится 21 июня в усадьбе Тараканово музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока в городском округе Солнечногорск. Показ приурочен ко Дню памяти и скорби, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Постановку представят в библиотеке С.С. Лесневского на территории усадьбы Тараканово. В канун Дня памяти и скорби музей приглашает гостей вспомнить трагические страницы истории Великой Отечественной войны. Зрителям покажут отрывок из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» — одного из наиболее значимых художественных свидетельств о войне и человеческой стойкости.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.