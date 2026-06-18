Хотел помолиться: пьяный мужчина разнес храм в Салехарде из-за ревности

Пьяный неадекват устроил погром в Преображенском соборе в Салехарде после того, как поссорился с женой из-за ревности, сообщает URA.RU .

Все произошло еще в мае прошлого года. После ссоры с женой мужчина отправился гулять, а по дороге увидел храм. По словам салехардца, он захотел зайти туда, чтобы «успокоиться и помолиться», но комплекс оказался закрыт. Тогда мужчина пролез под забором, а когда пытался открыть дверь, чтобы проникнуть в храм, то повредил ручку.

Уже в церкви он снова вспомнил о ссоре с супругой и рассвирепел. Мужчина разбросал украшения в церковной лавке, нашел бутылку вина и швырнул ее на пол, разбив плитку. Едва успокоившись, он захотел уйти, но увидел в одной из комнат людей.

После этого неадекват стал бегать по церкви, круша все на своем пути. В итоге охранники утихомирили мужчину и передали его полиции.

Суд признал салехардца виновным в вандализме. Общий ущерб от действий мужчины составил 70 тысяч рублей. Мужчина возместил эту сумму, заплатил штраф в размере 20 тысяч рублей, а также пожертвовал храму еще 41 тысячу рублей.

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