Галкин* поделился новыми фотографиями в свой юбилей
Фото - © Страница Максима Галкина* в Инстаграм** \ * Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов. ** Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
Юморист Максим Галкин* поделился новыми снимками в 50-летний юбилей. Фото он разместил в своем аккаунте в Instagram**.
«50», — подписал он снимки.
На фото он стоит один в разных локациях: на улице и в гримерке. Подписчики юмориста восхитились снимками и поздравили его с праздником.
Галкин с семьей уехал из страны в 2022 году.
* Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.
** Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
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