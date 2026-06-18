«Мужчина ничего не должен»: Безрукова ответила Семенович на слова о доходах

Актриса сказала, что ей непонятны такие требования к партнеру. Она напомнила: многие россияне не видели зарплату в полмиллиона рублей, но создают крепкие семьи и воспитывают детей.

«Мужчина женщине ничего не должен. Хотелось ответить как-то деликатно, да не получается. То ли я родилась в другое время, то ли меня воспитывали иначе», — поделилась Безрукова.

Она добавила, что при любви, взаимопонимании и уважении люди смогут справиться с трудностями. По ее словам, высказывания о доходах стоит делать аккуратнее.

Семенович ранее говорила, что мужчина должен уметь «генерировать деньги». Она рассказывала, что ее жених Денис Шреер зарабатывает больше нее и часто дарит дорогие подарки. Продюсер Иосиф Пригожин назвал «ерундой» идею о том, что мужчина должен работать ради отдыха женщины. Безрукова также сообщила, что пока не планирует замужество.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.