Огурцы подешевели в июне: сколько стоят овощи в магазинах

Цены на огурцы в России снизились на 2,4% за месяц

За месяц средняя стоимость огурцов в российских магазинах снизилась на 2,4% и составила 206,8 рубля за килограмм. Такая динамика связана с сезонным увеличением предложения отечественной продукции на рынке, сообщили РИАМО эксперты сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Цены на огурцы в России продолжают снижаться с наступлением летнего сезона. По данным «Ценозавра», в первой половине июня средняя стоимость килограмма огурцов составила 206,8 рубля, что на 2,4% ниже показателя первой половины мая.

Исследование проводилось на основе анализа товаров различных производителей в торговых сетях российских городов. При расчете учитывались в том числе акционные предложения, что позволило определить среднюю рыночную стоимость продукта.

Снижение цен на огурцы традиционно связано с ростом предложения в летний период. На рынок поступает больше продукции от российских тепличных хозяйств и открытого грунта, что оказывает давление на стоимость овощей.

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