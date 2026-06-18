Сын Джо Байдена устроился работать в центр реабилитации наркоманов

Сын бывшего президента Соединенных Штатов устроился на работу в элитный реабилитационный центр для наркозависимых и алкоголиков в Южной Калифорнии в качестве советника и исполнительного директора благотворительного фонда, сообщает Newsmax .

Во вторник компания Peak Path Health в Лос-Анджелесе объявила о назначении Байдена на пост исполнительного директора Peak Path Health Foundation. Эта некоммерческая организация, созданная в партнерстве с Peak Path Health для расширения поддержки в области восстановления, информационно-просветительской деятельности и работы с населением.

«В июне 2026 года он (Хантер Байден-ред.) отметит семилетие трезвости. Он обладает как личным опытом, так и страстью к расширению доступа к услугам по реабилитации и охране психического здоровья», — говорится в пресс-релизе компании.

В Peak Path Health добавили, что фонд стремится помогать людям, у которых может не быть финансовых возможностей для получения долгосрочной поддержки, необходимой для устойчивого выздоровления.

Интерес к Хантеру Байдену значительно возрос после того, как он долгое время старался оставаться в тени, особенно во время президентства своего отца. Этот период был омрачен судебными скандалами. Тем не менее, вопросы о его финансовом состоянии и месте жительства до сих пор остаются открытыми.

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