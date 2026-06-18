Автоэксперт назвал машины, из которых почти нельзя слить бензин

Современные легковые автомобили почти не позволяют злоумышленникам слить бензин из бака. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин, сообщает Газета.ru .

Михаил Колодочкин сравнил современные машины с советскими «Жигулями», «Москвичами» и «Волгами». По его словам, старые модели имели сливные пробки, а в новых автомобилях от них отказались.

«Из бензобака современного автомобиля слить бензин практически невозможно. Если в старых автомобилях, таких как «Волга» или «Москвич», в бензобаках были предусмотрены сливные пробки, то затем пробки делать перестали. Шлангом через горловину слить бензин из современной иномарки тоже не получится из-за сложной конфигурации трубопровода», — пояснил Колодочкин.

Эксперт добавил, что лючки бензобаков почти во всех современных автомобилях запираются. У некоторых моделей нет обычной пробки бензобака: вместо нее установлен клапан.

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