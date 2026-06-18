Страховщики пошли на мировую с Собчак по делу о заливе квартиры
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Страховая компания, подававшая иск в столичный суд к журналистке Ксении Собчак за залив квартиры, заключила с ней мировое соглашение об отсутствии взаимных претензий, сообщает «112».
Страховщики требовали взыскать компенсацию в порядке суброгации с журналистки и еще одного ответчика, некого Соколова, в размере 166 тысяч рублей по иску за затопление квартиры соседей на Патриарших прудах.
Но теперь, когда стороны пошли на мировую, суд может утвердить мировое соглашение и прекратить производство по гражданскому делу.
Ранее Собчак купила квартиру, которая принадлежала Соколову (жилье выставили на аукцион из-за его долгов). Однако предприниматель не спешил сниматься с регистрационного учета — тогда журналистка выселила его через суд.
В иске она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и лишить прописки.
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