Страховщики пошли на мировую с Собчак по делу о заливе квартиры

Страховая компания, подававшая иск в столичный суд к журналистке Ксении Собчак за залив квартиры, заключила с ней мировое соглашение об отсутствии взаимных претензий, сообщает «112» .

Страховщики требовали взыскать компенсацию в порядке суброгации с журналистки и еще одного ответчика, некого Соколова, в размере 166 тысяч рублей по иску за затопление квартиры соседей на Патриарших прудах.

Но теперь, когда стороны пошли на мировую, суд может утвердить мировое соглашение и прекратить производство по гражданскому делу.

Ранее Собчак купила квартиру, которая принадлежала Соколову (жилье выставили на аукцион из-за его долгов). Однако предприниматель не спешил сниматься с регистрационного учета — тогда журналистка выселила его через суд.

В иске она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и лишить прописки.

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