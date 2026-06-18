Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана

Вооруженные силы Соединенных Штатов прекратили морскую блокаду Ирана и больше не препятствуют движению судов в порты исламской республики.

«Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них. Вооруженные силы США не препятствуют транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и из них», — говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В командовании отметили, что к настоящему момент все усилия по обеспечению военной блокады со стороны Вашингтона прекращены.

В CENTCOM добавили, что американские военные корабли будут оставаться в регионе, чтобы следить за соблюдением достигнутых соглашений. Миссия американских военных заключается в обеспечении выполнения всех условий договора и контроле за его реализацией.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал людей, которые считают его политику по Ирану слишком мягкой. До этого Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта в электронном виде.

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