Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта в электронном виде

Иран и США подписали текст меморандума о завершении конфликта в электронном формате. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает РИА Новости .

По его словам, документ должны были подписать президенты Ирана и США Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп, поскольку нарушение договоренности обходится дороже, когда ее подписывают главы государств.

Дипломат добавил, что Иран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию, однако церемонии подписания там не будет, так как стороны уже сделали это в электронном виде.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал, что США и Иран подпишут меморандум в ближайшие 48 часов.

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