Трамп сообщил, что США и Иран подпишут меморандум в ближайшие 48 часов
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что представители США и Ирана поставят подписи под меморандумом о взаимопонимании в течение следующих 48 часов, сообщает «Интерфакс».
Отвечая на вопрос журналиста о сроках подписания документа, он заявил: «Я бы сказал, что в течение 48 часов».
Трамп добавил, что решение о месте подписания документа пока не принято.
Ранее американский лидер заявил, что после конфликта с Ираном займется Украиной.
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