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Трамп заявил, что после конфликта с Ираном займется Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном американские власти сфокусируются на украинском урегулировании, сообщает РИА Новости .

«Теперь, когда с (конфликтом с Ираном — ред.) покончено, мы собираемся сосредоточиться на (Украине — ред.), посмотрим, сможем ли мы это сделать», — заявил Трамп.

При этом Трамп не уточнил возможные шаги по Украине. Американский лидер неоднократно заявлял, что намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что США и Иран подписали договоренности о завершении боевых действий. Об этом Трамп сообщил лично.

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