Трамп заявил, что после конфликта с Ираном займется Украиной
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Президент США Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном американские власти сфокусируются на украинском урегулировании, сообщает РИА Новости.
«Теперь, когда с (конфликтом с Ираном — ред.) покончено, мы собираемся сосредоточиться на (Украине — ред.), посмотрим, сможем ли мы это сделать», — заявил Трамп.
При этом Трамп не уточнил возможные шаги по Украине. Американский лидер неоднократно заявлял, что намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине.
Ранее стало известно, что США и Иран подписали договоренности о завершении боевых действий. Об этом Трамп сообщил лично.
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