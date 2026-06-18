Глупые и завидуют: Трамп назвал дураками критикующих его позицию по Ирану
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Американский президент Дональд Трамп раскритиковал людей, которые считают его политику по Ирану слишком мягкой, сообщает «Интерфакс».
«Дураки, которые думают, что я был недостаточно жестким с Ираном <…>, либо завидуют, либо — плохие люди, либо просто глупые», — написал глава государства в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп подтвердил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном подписан. Документ подписали в Версале (Франция).
До этого Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта в электронном виде.
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