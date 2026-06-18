сегодня в 21:00

«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», вечером в четверг передала новое странное сообщение, сообщает «УВБ-76 логи» .

Радиостанция вышла в эфир в 19:06 по московскому времени. Она передала сообщение со словом «невысокий».

«НЖТИ 54531 НЕВЫСОКИЙ 9223 6768», — так выглядел полный текст сообщения.

Ранее днем радиостанция уже выходила в эфир. Она передала слово «ощупывание».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.