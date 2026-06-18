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Во Франции неизвестные напали на завод производителя дронов для ВСУ

В начале июня подвергся нападению французский завод компании Delair, которая производит беспилотники для Украины, сообщает местная газета газета Parisien .

«Первого июня в предприятие бросили несколько коктейлей Молотова», — говорится в публикации.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения на территории предприятия заметили несколько неизвестных. По факту нанесения ущерба общественно опасным способом прокуратура Тулузы начала расследование.

Кроме того, через пару дней вблизи завода задержали мужчину, которому предъявили обвинение в шпионаже за съемку прототипа беспилотника.

Ранее агентство Bloomberg писало, что страны Евросоюза не готовы противостоять современным вызовам, связанным с использованием БПЛА.

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