Синоптик Леус: повышение температуры может увеличить риск наводнений

Повышение температуры может увеличить риск наводнений. При этом внезапные смены влажной погоды на сухую или наоборот могут помешать принятию типичных мер по предотвращению засухи и наводнений, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Исследование проведенное специалистами Университета Восточной Англии, показало, что повышение температуры может спровоцировать опасное усиление „гидроклиматического шторма“ в реках, что сделает традиционные подходы к планированию наводнений и засухи недостаточными», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за глобального потепления реки будут чаще выходить из берегов во время сильных ливней, а затем переходить к длительным периодам засухи. Это называется гидроклиматическое штормовое явление. Причина — в более теплой атмосфере, которая удерживает больше влаги, что приводит к экстремальным осадкам.

Согласно исследованию, резкие переходы от сухих условий к влажным увеличивают риск наводнений. На сухой, затвердевшей земле интенсивные осадки плохо впитываются. Вода быстро стекает, вызывая локальные затопления и ухудшая качество воды. Также усиливается эрозия почвы, так как сильные дожди смывают загрязнения в реки.

Кроме того, переход от влажного климата к сухому может усложнить планирование в связи с засухой, поскольку предшествующие дождливые условия могут создать ложное чувство безопасности перед быстрым наступлением засухи, заключил Леус.

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