Синоптик Леус: повышение температуры может увеличить риск наводнений

Общество

Повышение температуры может увеличить риск наводнений. При этом внезапные смены влажной погоды на сухую или наоборот могут помешать принятию типичных мер по предотвращению засухи и наводнений, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Исследование проведенное специалистами Университета Восточной Англии, показало, что повышение температуры может спровоцировать опасное усиление „гидроклиматического шторма“ в реках, что сделает традиционные подходы к планированию наводнений и засухи недостаточными», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за глобального потепления реки будут чаще выходить из берегов во время сильных ливней, а затем переходить к длительным периодам засухи. Это называется гидроклиматическое штормовое явление. Причина — в более теплой атмосфере, которая удерживает больше влаги, что приводит к экстремальным осадкам.

Согласно исследованию, резкие переходы от сухих условий к влажным увеличивают риск наводнений. На сухой, затвердевшей земле интенсивные осадки плохо впитываются. Вода быстро стекает, вызывая локальные затопления и ухудшая качество воды. Также усиливается эрозия почвы, так как сильные дожди смывают загрязнения в реки.

Кроме того, переход от влажного климата к сухому может усложнить планирование в связи с засухой, поскольку предшествующие дождливые условия могут создать ложное чувство безопасности перед быстрым наступлением засухи, заключил Леус.

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