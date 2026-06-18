Паровозик: водителя расплющило между автобусами на остановке в Петербурге
Водителя расплющило между автобусами, который собрались в «паровозик» на остановке в Санкт-Петербурге. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщает «Mash на Мойке».
ДТП произошло на Бассейной улице. По предварительным данным, один автобус остановился из-за поломки, на помощь припарковался другой. Затем третий, отъезжая от остановки, въехал во второй автобус.
На опубликованных кадрах видно, как произошло ДТП. Затем один из водителей замечает зажатого коллегу и быстро отгоняет первый автобус.
Водитель упал на асфальт без сознания. Мужчину доставили в больницу.
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