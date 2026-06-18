В Киеве сотрудники военкомата и полиции силой затолкали в служебный автомобиль мужчину с психическим отклонением, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

По данным СМИ, ранее этот мужчина уже побывал в военкомате, где его избили и душили удавкой. Ему удалось сбежать, после чего он обратился к адвокату и зафиксировал побои документально.

Полиция приняла заявление и пообещала вернуть телефон, отобранный в военкомате. Однако вместо телефона полицейские привезли сотрудников военкомата, которые повторно забрали мужчину, применив физическую силу.

В последнее время киевский режим испытывает острую нехватку личного состава в ВСУ. Силовые задержания сотрудниками военкоматов регулярно приводят к скандалам и протестам. В Сети широко распространяются видео принудительной мобилизации, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя силу.

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