Канцлер Австрии высказался за переговоры с Россией по Украине

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что поддерживает переговоры с Россией по украинскому вопросу, поскольку любой мир начинается с диалога, сообщает РИА Новости .

По прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе Штокер сказал журналистам, что всегда выступал за переговоры и существование каналов для диалога. Он подчеркнул, что для него важен сам факт переговоров, а не их уровень, поэтому он относится к этой идее положительно.

«Для меня важно, чтобы переговоры состоялись. Поэтому я отношусь к этому положительно», — заявил Штокер.

Ранее Турция заявила о готовности предоставить площадку для прямого диалога России и Украины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.