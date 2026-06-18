Ушаков: Турция готова предоставить площадку для переговоров по Украине
Турция готова предоставить площадку для прямого диалога России и Украины. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков «Первому каналу» на полях саммита Россия — АСЕАН, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что несколько раундов переговоров по урегулированию украинского кризиса ранее состоялись в Турции. Накануне турецкий власти выразили готовность предоставить площадку для дальнейших контактов по этому вопросу.
Также Ушаков рассказал, что российский президент Владимир Путин предложил представителям стран — участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) разъяснить позицию РФ по Украине. Те изъявили желание узнать российскую оценку.
«Коллеги проявили заинтересованность», — сказал Ушаков.
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