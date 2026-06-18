сегодня в 18:51

Ушаков: Турция готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Турция готова предоставить площадку для прямого диалога России и Украины. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков «Первому каналу» на полях саммита Россия — АСЕАН, сообщает ТАСС .

Он напомнил, что несколько раундов переговоров по урегулированию украинского кризиса ранее состоялись в Турции. Накануне турецкий власти выразили готовность предоставить площадку для дальнейших контактов по этому вопросу.

Также Ушаков рассказал, что российский президент Владимир Путин предложил представителям стран — участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) разъяснить позицию РФ по Украине. Те изъявили желание узнать российскую оценку.

«Коллеги проявили заинтересованность», — сказал Ушаков.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.