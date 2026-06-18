Болгария пригрозила наложить вето на антироссийские санкции ЕС

По его словам Болгария готова наложить вето на санкции ЕС, а также потребует исключения из санкционных списков патриарха Московского и всея Руси Кирилла нефтеперерабатывающего завода компании «Лукойл».

«Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики», — сказал Радев журналистам по прибытии на саммит Евросоюза.

Болгарский премьер добавил, что прежде всего власти страны преследуют собственные национальные интересы.

Ранее лидеры G7 договорились усилить санкционное давление на Россию, включая нефтяной и газовый сектора.

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