Лидеры G7 договорились усилить санкционное давление на РФ

Лидеры G7 договорились усилить усилить санкционное давление на Россию, включая нефтяной и газовый сектора, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление по геополитическим вопросам участников саммита во Франции.

«Мы берем на себя обязательство усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора», — указано в документе.

В заявлении говорится также, что соглашение между США и Ираном о разблокировании Ормузского пролива создает подходящие условия для усиления санкционного давления на Россию.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская администрация рассматривает возможность аннулирования ранее введенных послаблений в отношении экспорта российской нефти.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.