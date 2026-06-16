Трамп сказал, что США могут опять усилить санкции в отношении нефти из России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская администрация рассматривает возможность аннулирования ранее введенных послаблений в отношении экспорта российской нефти. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Общаясь с представителями прессы на полях проходящего во Франции саммита G7, глава Белого дома подчеркнул, что у Вашингтона теперь есть все необходимые рычаги для возврата к прежнему жесткому санкционному режиму. По словам американского лидера, это стало возможным благодаря стабилизации ситуации на энергетическом рынке.

Трамп подразумевал ожидаемое возобновление беспрепятственного судоходства через Ормузский пролив.

Президент США также добавил, что Соединенные Штаты находятся в максимально выгодной позиции. Она позволит реализовать данные шаги уже в самое ближайшее время.

В 2026 году Вашингтон пошел на временное смягчение ограничительных мер в адрес России. Он разрешил покупку зарубежными странами определенных партий сырья из РФ, пока был перекрыт Ормузский пролив.

15 июня Иран и Соединенные Штаты подписали договоренности о завершении боевых действий. Трамп отметил, что ждет открытия Ормузского пролива 19 июня.

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