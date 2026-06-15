Трамп: США и Иран подписали договоренности

Между тем агентство Reuters пишет об электронном подписании меморандума о взаимопонимании США и Ирана. Свои подписи в документе оставили Трамп, американский вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

Глава Белого дома заявил, что ожидает полного открытия Ормузского пролива 19 июня. Именно тогда состоится официальная церемония подписания соглашения о мире. Она пройдет в Швейцарии. Американский лидер добавил, что сейчас пролив открыт частично.

Также Трамп отметил, что в церемонии примет участие американский вице-президент. Сам глава Белого дома пока что не знает, посетит ли он мероприятие. Он допустил свое пребывание на церемонии.

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