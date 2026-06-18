Пентагон призвал Европу наращивать закупки американского оружия для Украины

Заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби заявил, что Европе необходимо расширять закупки у Соединенных Штатов вооружений для Украины, причем не только в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), обеспечивающей приоритетные поставки военной техники Киеву, сообщает ТАСС .

Выступая по видеосвязи на заседании контактной группы по координации поставок оружия Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Колби отметил, что США продолжат поддерживать механизмы для европейской помощи Украине. Он подчеркнул, что Европа должна быть готова финансировать сохраняющиеся потребности Киева через новые закупки, включая американские перехватчики для систем ПВО и ПРО. По словам замглавы Пентагона, Европа «должна подкрепить слова делами», и это укрепит «континентальную оборону и сдерживание».

Колби добавил, что важно, чтобы союзники по НАТО продолжали и расширяли поддержку Украины в рамках инициативы PURL, которая гарантирует поставки ключевого вооружения на передовую. Он заявил, что подход предотвращения наступления доказал свою эффективность, и его сохранение важно в предстоящие недели и месяцы.

По его словам, ситуация для Украины в последние месяцы улучшилась. Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную оборону, что укрепит прочную европейскую безопасность.

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