ФАС опровергла сообщения об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России опровергли информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля, сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 июля коммунальные услуги в Москве подорожают на 7,5%. Осенью тарифы проиндексируют еще раз, из-за чего общий платеж за ЖКУ может вырасти примерно на 10%.
«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.
В ФАС добавили, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября. При этом уровень повышения не превысит установленный распоряжением российского правительства. Служба проконтролирует процесс установления тарифов в регионах.
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