ФАС опровергла сообщения об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России опровергли информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля, сообщает РИА Новости .

Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 июля коммунальные услуги в Москве подорожают на 7,5%. Осенью тарифы проиндексируют еще раз, из-за чего общий платеж за ЖКУ может вырасти примерно на 10%.

«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.

В ФАС добавили, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября. При этом уровень повышения не превысит установленный распоряжением российского правительства. Служба проконтролирует процесс установления тарифов в регионах.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.