Государства Европы оказались не готовы противостоять современным вызовам, связанным с использованием БПЛА. Медлительность в анализе опыта последних четырех лет, а также дефицит технического и военного оснащения сформировали уязвимость, требующую немедленного реагирования на национальном и блоковом уровнях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Мирчу Джоанэ.

Подобные происшествия на восточных рубежах альянса превратились в регулярную практику. За последние несколько лет на румынской территории было отмечено 47 аналогичных прецедентов. Польские власти и вовсе инициировали союзнические консультации по статье четыре устава НАТО после того, как государственную границу пересекли более 10 беспилотников.

Проблема заключается в том, что перемещающиеся на небольших высотах БПЛА остаются невидимыми для классических радиолокационных станций. При этом отправка боевой авиации или запуск дорогостоящих зенитных ракет для ликвидации подобных объектов демонстрируют крайне низкую экономическую и практическую эффективность.

В сложившихся обстоятельствах правительства государств ЕС пытаются экстренно нарастить объемы закупок профильного оборудования. В приоритетный список оборонных заказов вошли современные локаторы, комплексы обнаружения, специализированные беспилотники-перехватчики, а также системы радиоэлектронной борьбы.

