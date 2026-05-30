Богиня: 90-летняя Светлана Дружинина показала кадры у моря

Народная артистка России, звезда легендарного фильма «Девчата» Светлана Дружинина, которой недавно исполнилось 90 лет, продолжает активно вести соцсети и радовать поклонников новыми публикациями. Артистка опубликовала в Сети новое видео с отдыха у моря и восхитила поклонников, сообщает Super .

В опубликованном видео актриса сначала показала морской пейзаж и живописные виды побережья. За кадром она выразительно прочитала классическое стихотворение Михаила Лермонтова «Белеет парус одинокий», чем привела подписчиков в полный восторг. А в финале ролика Дружинина появилась в кадре сама — чем вызвала еще больше умиления.

Поклонники моментально отреагировали на публикацию в комментариях. Они пожелали артистке прекрасного отдыха, осыпали ее комплиментами и отметили ее невероятную энергию и жизнелюбие. Многие написали, что Дружинина служит для них вдохновляющим примером того, как можно оставаться активным и позитивным человеком в любом возрасте.

Дружинина известна не только как актриса («Девчата», «Покровские ворота», «Гардемарины, вперед!»), но и как режиссер многих популярных фильмов. В свои 90 лет она продолжает заниматься творчеством, появляется на публичных мероприятиях и, как видно, не забывает о полноценном отдыхе. Фанаты надеются, что она еще долго будет радовать их новыми постами и творческими проектами.

