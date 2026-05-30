Мужчина забрызгал перцовкой людей в метро Новосибирска

В новосибирском метрополитене на Дзержинской линии случилась потасовка, во время которой мужчина использовал перцовый баллончик. У него завязался конфликт с парой, рассказал ngs.ru очевидец.

Происшествие случилось примерно в 15:00. Поезд шел от станции «Сибирская».

Один из присутствующих в вагоне граждан стал оскорблять иностранного гражданина, находившегося в компании спутницы. Через некоторое время зачинщик ссоры брызнул перцовкой в направлении этой пары, из-за чего пострадали и остальные находившиеся рядом люди.

На станции «Березовая роща» нападавший покинул поезд и сбежал.

В полиции подтвердили факт получения сведений о данном инциденте. В настоящее время сотрудники ведомства организуют проверочные мероприятия, направленные на выяснение деталей случившегося и поиск хулигана.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.