Не все потеряно: влечение к сексу у мужчин становится пиковым к 40 годам

Эстонские исследователи провели научную работу с целью определить наличие различий в уровне полового влечения среди разнообразных демографических категорий. Выяснилось, что сексуальное влечение у мужчин достигает своего пика к 40 годам, сообщает naked-science.ru со ссылкой на материал в журнале Scientific Reports.

Экспертов интересовала корреляция между интимным желанием и такими факторами, как гендерная принадлежность, возрастные показатели, социальное положение, профессиональная деятельность и факт недавнего пополнения в семье. В качестве основы для анализа авторы использовали сведения из национального биобанка. Там собирают медицинские, поведенческие и генетические параметры добровольцев.

Итоговая выборка состояла из 67,3 тыс. граждан Эстонии. 70% участников — женщины.

В рамках анкетирования респондентам предлагалось оценить собственные ощущения путем выбора одного из двух вариантов ответа — «У меня сильное сексуальное желание» и «Я не слишком часто думаю о сексе». Согласно обработанным сведениям, 74% опрошенных состояли в отношениях. 5% обзавелись ребенком в течение предшествующего года.

Мужская часть аудитории заявляла о повышенном либидо существенно чаще по сравнению с женской. При этом у дам спад влечения фиксировался уже с ранних этапов взросления.

У мужчин же максимальные показатели фиксировались в районе 40 лет. Это слабо увязывается с естественными гормональными процессами и скорее обусловлено социальными причинами.

