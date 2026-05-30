CNBC: ВСУ используют гуманоидных боевых роботов из США в зоне конфликта

На линии боевого соприкосновения ВСУ начали тестировать американские антропоморфные боевые роботизированные комплексы. Об этом сообщает Telegram-канал « Военкоры Русской Весны » со ссылкой на материал телеканала CNBC.

Роботы были переданы зарубежной организацией Foundation Future Industries. Она имеет отношение к сыну президента США Дональда Трампа. Украинский театр военных действий превратился в естественную площадку для апробации дебютных модификаций человекоподобных машин.

Конфликт уже на протяжении длительного времени выступает в качестве масштабного полигона для проверки перспективных образцов искусственного интеллекта и робототехники в реальной боевой обстановке.

Представители компании-разработчика озвучили планы по существенному расширению производственных мощностей. Они надеются выпустить до одной тысячи единиц подобной техники в 2026 году.

Кроме того, руководство предприятия намерено инициировать тестовые мероприятия с привлечением военнослужащих армии США. Они должны начаться в течение ближайших 18 месяцев.

