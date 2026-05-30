На Украине признали бессилие ПВО перед российским «роем дронов»

Российские войска начали применять в ходе боевых действий тактику «разумного роя» беспилотных летательных аппаратов с четким разделением тактических задач. Это вызвало серьезную обеспокоенность у профильных украинских специалистов, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Киев направляет значительные ресурсы на реализацию концепции глубоких ударов по логистическим путям РФ, включая сухопутный коридор в Крым и ключевые трассы в ДНР. В этот момент российская сторона демонстрирует технологический прорыв в сфере применения БПЛА.

Заместитель генерального директора украинского предприятия по радиоэлектронной борьбе Анатолий Храпчинский заявил, что российские беспилотники теперь действуют во взаимодействии. Отдельные дроны отвечают за ведение разведки и обеспечение устойчивой связи, а другие осуществляют непосредственную атаку.

Аппараты поддерживают контакт через специализированную меш-сеть. Они отправляют друг другу данные в режиме реального времени и оперативно меняют маршруты при обнаружении зенитных групп.

Факт появления подобных систем на дальних подступах к крупным городам также зафиксировал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. Он отметил, что беспилотники ВС РФ стали атаковать движущиеся объекты и нести ракетное вооружение для борьбы с вертолетами противовоздушной обороны.

В чем сложность для украинских боевиков

Эффективное противодействие такой тактике требует выявления и уничтожения дронов-ретрансляторов, однако на практике изолировать подобные аппараты, идущие «стаей» из 80 единиц крайне затруднительно. Ситуация для украинской стороны осложняется стремительным ростом интенсивности налетов.

Так, за апрель Россией было задействовано более 6,5 тыс. беспилотников, что эквивалентно примерно 219 аппаратам в сутки. В перспективе прогнозируется увеличение ВС РФ этого показателя до 700–800 единиц ежедневно.

Коц подчеркнул, что текущее противостояние беспилотных систем превратилось из вспомогательного фактора в главное направление боевых действий. Победа в этой технологической гонке достанется той стороне, которая сумеет быстрее и эффективнее объединить в единый контур производственные мощности, передовые средства связи, технологии искусственного интеллекта.

На текущий момент преимуществами России остаются масштаб и скорость внедрения инноваций. В то же время оппоненты опираются на зарубежное финансирование.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.