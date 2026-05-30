Техноблогер Романцев назвал бесполезным отказ от зарядки iPhone выше 80%

Популярная практика искусственного удержания уровня заряда iPhone в диапазоне от 20% до 80% лишает пользователя почти половины автономности устройства. Пытаясь сберечь аккумулятор, владельцы добровольно отказываются от 40 процентов емкости, что делает использование нового дорогого гаджета неполноценным, сообщает в своем Telegram-канале техноблогер Сергей Романцев.

Деградация батареи iPhone со временем все равно неизбежно произойдет. Потеря первоначальной емкости является естественным физическим процессом. В итоге подобный подход заставляет пользователей заряжать гаджет значительно чаще, не принося никакой реальной практической выгоды.

Для тех, кто привык подключать смартфон к источнику питания на всю ночь, гораздо более эффективным решением станет установление лимита на отметке в 95%. Такой уровень позволяет избежать длительного нахождения под максимальным напряжением и сохраняет автономность.

В то же время жесткое ограничение до 80% имеет смысл задействовать для компьютеров MacBook. Но только в случае, если устройство эксплуатируется преимущественно со стационарным питанием от розетки.

