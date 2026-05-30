30 мая в 59 городах России состоялся «СберПрайм Зеленый Марафон». Его участниками стали более 270 тыс. человек по всей стране от Владивостока до Калининграда. Специально к забегу Сбер подготовил уникальную благотворительную акцию для спасения жизней детей.

В год своего 185-летия каждый километр, который преодолели участники марафона, Сбер приравнял к 185 рублям благотворительного взноса. Общее количество километров, которые пробежали более 150 тыс. бегунов по всей России, превысило 1 млн.

По итогам «СберПрайм Зеленого Марафона» банк передаст 185 млн рублей на лечение детей с самыми тяжелыми заболеваниями. Сбер направит средства в Благотворительный фонд «Вклад в будущее», который окажет помощь детским медицинским центрам по всей России, включая новые территории. Средства поступят в организации, которые специализируются на лечении онкологических, гематологических заболеваний и трансплантации костного мозга.

Поддержку получат такие медицинские учреждения, как Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, детские областные больницы ЛНР и ДНР, Институт онкологии им. Р. М. Горбачевой, Детская областная больница в Екатеринбурге, медицинские центры в Уфе, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре.

Клиникам необходимы эффективные, но дорогостоящие лекарственные препараты (антибиотики, противогрибковые, таргетные и антитела), которые помогают спасать жизни детей. А также оборудование для облучения крови и круглосуточного введения препаратов (инфузионная техника).

Акция продолжается, чтобы как можно больше детей получили жизненно необходимую помощь. Сделать пожертвование, увеличив вклад Сбера, можно на благотворительной платформе СберВместе.

«В этом году для нас особенная дата — Сберу исполняется 185 лет. Поэтому за каждый километр, который пробежали участники „СберПрайм Зеленого Марафона“, Сбер направит 185 рублей в фонд „Вклад в будущее“. Мы рассчитываем собрать 185 миллионов рублей на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Каждый километр — это надежда для ребенка, оказавшегося в сложной ситуации. Эти дети каждый день совершают настоящий подвиг, проходя через тяжелое лечение и борьбу за жизнь. И очень важно, что благодаря усилиям сотен тысяч участников „СберПрайм Зеленого Марафона“ по всей стране, мы можем помочь им получить необходимую поддержку и шанс на выздоровление», — отметил президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«СберПрайм Зеленый Марафон» стал не только благотворительным событием, но и семейным фестивалем бега и музыки. В Москве родители с детьми прошли 800 метров в костюмах героев «Союзмультфильма» в честь 90-летия студии. Бегунов во всех городах поддерживали барабанщики, диджеи и даже мини-оркестры. Участники в столице пробежали 4,2 км, одну десятую часть марафона, в сопровождении музыкальных треков разных эпох и поколений, которые сменяли друг друга по ходу дистанции. После забега в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Благовещенске выступили популярные артисты.

В этом году забег состоялся уже в 13-й раз. Спортсмены соревновались на дистанциях от 4,2 до 21,1 км. Помимо городов России, к старту присоединился белорусский Витебск. А в китайском Хэйхэ и российском Благовещенске, которые находятся напротив друг друга на берегах Амура, впервые прошел Международный забег дружбы.