В России вырос спрос на тюремный туризм: номера от 8 тысяч рублей в сутки

В России набирает популярность необычный вид отдыха — тюремный туризм. Люди платят деньги, чтобы снять номер в бывшей или стилизованной тюрьме, отдохнуть от городской суеты и проникнуться «вайбами» легендарных заключенных вроде писателя Федора Достоевского, сообщает Mash .

Самый востребованный отель-тюрьма находится в Тобольске — именно там с 9 по 20 января 1850 года писатель находился во время этапа в Омск. Подобные заведения разбросаны и по другим регионам.

Владельцы предлагают гостям несколько вариантов размещения. VIP-хата оборудована ванной напротив окна («как в сталинках»), изголовьями из цепей, столбами по бокам кровати в стиле ЗИС, люстрами в клеточку и дверцами с окошками для подачи «баланды». Для любителей более скромного отдыха есть «хата среднего класса»: двухъярусные шконки, душ, потолки с кратерами «для эмоций» и черно-белые камни — «для понимания, что такое хорошо и что такое плохо».

Стоимость такого удовольствия — от 8 тысяч рублей в сутки. В качестве пижамы гостям выдают полосатую тюремную робу. По словам владельца заведения, в основном к нему приезжают состоятельные люди старше 40 лет, которые хотят пощекотать нервы и почувствовать себя арестантами. Идея оказалась настолько успешной, что подобные отели планируют открыть в Пермском крае, Рязанской и Калужской областях.

Тюремный туризм уже окрестили новым трендом в индустрии отдыха. Гости признаются, что атмосфера «зонной романтики» помогает перезагрузиться и отвлечься от повседневной рутины. Правозащитники, впрочем, относятся к этому явлению скептически, напоминая, что для реальных заключенных тюрьма — не развлечение, а тяжелое испытание. Однако спрос на такие услуги продолжает расти, и бизнес активно осваивает новую нишу.

