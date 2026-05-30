В России будут улучшать уровень владения русским языком у чиновников

Среди государственных гражданских служащих планируют повышать уровень владения русским языком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.

В РФ планируют организовать повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам. Они будут помогать улучшать уровень владения языком в качестве государственного.

Ответственным за выполнение поставленной задачи назначили Минтруд. В числе соисполнителей числятся органы исполнительной власти, а также образовательные организации, предоставляющие высшее образование.

По поводу результатов сделанной работы в Минпросвещения каждый год необходимо будут направлять отчет. Его обязаны предоставить до 1 февраля того года, который идет за отчетным периодом.

