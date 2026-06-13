C балкона горящей квартиры на Сахалине вытащили ребенка

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Спасатели вытащили с балкона ребенка на пожаре в доме в Холмске на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Возгорание произошло на кухне четырехэтажного дома на улице Школьной портового города.

На балконе оказалась 10-летняя девочка, которая в это время была дома одна. Спасатели по трехколенной лестнице спасли ребенка и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В ликвидации пожара участвовали 7 сотрудников на единице техники. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее в подмосковном городском округе Солнечногорск местный житель, работающий пожарным, спас чужую легковушку от огня, хотя был не на службе.

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