Пожарный спас чужое авто во время возгорания микроавтобуса в Подмосковье
В подмосковном городском округе Солнечногорск местный житель, работающий пожарным, спас чужую легковушку от огня, хотя был не на службе. Происшествие случилось вечером 11 июня на парковке на Молодежном проезде, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, мужчина живет рядом с местом возгорания микроавтобуса. В момент происшествия он находился дома. Заметив пожар, спасатель надел спецформу, чтобы не обжечься, после чего руками откатил чужое авто в сторону.
В этот момент огонь уже начал перекидываться на стоявшую рядом легковую машину. Благодаря его быстрым действиям машина не загорелась и не пострадала.
Позднее на место автопожара приехал расчет МЧС РФ, который погасил пламя. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.
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