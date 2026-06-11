Пожарный спас чужое авто во время возгорания микроавтобуса в Подмосковье

В подмосковном городском округе Солнечногорск местный житель, работающий пожарным, спас чужую легковушку от огня, хотя был не на службе. Происшествие случилось вечером 11 июня на парковке на Молодежном проезде, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, мужчина живет рядом с местом возгорания микроавтобуса. В момент происшествия он находился дома. Заметив пожар, спасатель надел спецформу, чтобы не обжечься, после чего руками откатил чужое авто в сторону.

В этот момент огонь уже начал перекидываться на стоявшую рядом легковую машину. Благодаря его быстрым действиям машина не загорелась и не пострадала.

Позднее на место автопожара приехал расчет МЧС РФ, который погасил пламя. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

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