После избиения девушки-фельдшера в Пятигорске возбудили уголовное дело

В Пятигорске возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

«… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с участниками конфликта работают правоохранители.

В Пятигорске разъяренные родственники пациентки жестоко избили фельдшера скорой помощи прямо во время вызова. Медики приехали к женщине, потерявшей сознание после поминок. Пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения, отказывалась от осмотра и срывала электроды для ЭКГ. На этой почве начался конфликт, в ходе которого фельдшера избили и заперли в комнате.

У фельдшера диагностировали ушиб почки, грудной клетки, травмы головы и множественные ссадины. Ближайшие три недели она проведет в больнице. Полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего закона.

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