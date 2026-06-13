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В Минздраве рассказали, зачем изменили предельные цены более 1,7 тыс. лекарств

Предельные цены более 1,7 тыс. жизненно важных препаратов были перерегистрированы в прошлом году, чтобы не допустить перебоев с лекарствами для российских граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава РФ.

В документе, на который ссылается агентство, указано, что «1 января 2025 по 31 декабря 2025 перерегистрировано 1 732 предельные отпускные цены на лекарственные препараты в связи с риском их дефектуры».

Отмечается, что предельные отпускные цены на жизненно важные лекарства устанавливаются для каждого производителя государственным регулятором при регистрации препарата.

Ранее врач общей практики Андрей Кондрахин предупредил, что разжевывание таблеток с пролонгированным действием может вызвать резкое падение давления и потерю сознания.

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