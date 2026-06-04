Можно упасть в обморок: врач предупредил об опасности разжеванных таблеток

По словам специалиста, многие препараты от гипертонии и сердечных заболеваний рассчитаны на постепенное высвобождение действующего вещества в течение суток. Если нарушить целостность такой таблетки, вся доза начинает действовать сразу, что может привести к токсическому эффекту.

«Теоретически любую таблетку можно разжевать и выпить, но она начнет максимально быстро работать и совершенно быстро выйдет из организма. Она может дать мощную эффективность, что приведет к резкому ухудшению состояния. Если человек разжует и выпьет сразу препарат, доза которого рассчитана на 24 часа, он может потерять сознание, потому что у него упадет давление резко. Вся доза будет всасываться сразу, и в этом случае мы получим токсический эффект таблетки», — предупредил Кондрахин.

Врач подчеркнул, что защитная пленка на таблетке является частью технологии лечения. Она регулирует время действия и защищает вещество от разрушения в желудке.

«Специальную пленку придумали для фиксации времени работы лекарства. Без нее таблетка может вообще не отработать, так как она будет инактивирована желудочным соком или другими ферментами. Это особенно важно для антибиотиков, формы которых созданы специально для защиты. Если в инструкции написано, что таблетка неделимая и ее нельзя разжевывать, значит, она не предусмотрена производителем для такого использования и мы не имеем права это делать», — заключил врач.

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