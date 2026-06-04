Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» — бизнесменов и состоятельных людей, которые будут перечислять по миллиону рублей на каждого ребенка в многодетных семьях, сообщает «Осторожно, новости» .

Во время сессии «Золотой стандарт корпоративной демографии» Матвиенко заявила, что говорить об успешном развитии экономики без обсуждения демографии невозможно. Чтобы обеспечить развитие и безопасность России, «нас должно быть намного больше», подчеркнула она.

По словам спикера, демографическая повестка сейчас является стратегической, а семейноцентричность должна пронизывать все сферы общества. Матвиенко также предложила измерять успех человека тем, сколько детей родилось в его семье.

«Давайте создадим клуб миллионеров — тех, кто заботится о семьях, и входной билет — всего миллион рублей на каждого ребенка. Это не так много, будет очень символично», — добавила Матвиенко на полях ПМЭФ.

Она также призвала избавиться от скепсиса по отношению к многодетным семьям и развеять стереотип, что невозможно достичь карьерных успехов, имея детей.

«Вот это чайлдфри, многие другие навязываемые нам европейские ценности, которые не характерны для нашего общества. Но этому давлению поддается молодежь», — заявила Матвиенко.

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