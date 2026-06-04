Почему девушку со щенком оттаскали за волосы в Мытищах? Новая версия истории

Конфликт между жильцами многоэтажного дома в подмосковных Мытищах из-за выгула пятимесячного щенка на детской площадке получил продолжение после публикации версии второй стороны инцидента. Ранее в правоохранительные органы обратилась избитая владелица животного, заявившая об агрессивном поведении соседей и рукоприкладстве со стороны нетрезвой компании, однако у второй стороны инцидента оказался противоположный взгляд на случившееся, о котором они рассказали в социальных сетях в блоге juliyguz.

По словам родителей, присутствовавших на месте происшествия, инцидент начался с того, что на закрытую территорию двора забежала собака без поводка и намордника. Она стала громко лаять и напугала играющих детей.

Следом во двор вошла хозяйка пса в сопровождении трех молодых людей. Очевидцы утверждают, что животное справило нужду прямо на игровой площадке. На вежливую просьбу убрать за питомцем компания ответила нецензурной бранью и оскорблениями.

При попытке жильцов проводить нарушителей к выходу один из спутников девушки начал снимать на мобильный телефон несовершеннолетних детей без согласия родителей. Он продолжал использовать ненормативную лексику и оскорблять.

«На протяжении двух месяцев данная девушка с собакой целенаправленно гуляла на детской площадке, чтобы, как она сообщала „подразнить мамаш“, и видимо на этом получить порцию хайпа, какой-то „известности“» — заявили оппоненты пострадавшей.

Согласно их словам, на имеющихся видеозаписях владелица животного надевает поводок непосредственно в момент съемки. Она признает факт загрязнения площадки и отказывается за собой убирать, аргументируя это тем, что прошлые заявления в полицию не имели для нее никаких последствий.

Версия конфликта со стороны пострадавшей

Ранее сообщалось, что конфликт произошел, когда местная жительница возвращалась домой после прогулки с пятимесячным щенком. По словам пострадавшей, на территории жилого комплекса находилась группа нетрезвых людей с детьми.

Когда хозяйка с собакой проходили мимо детской площадки, присутствовавшие там женщины проявили агрессию, обвинив девушку в том, что она не убрала за своим питомцем. В ходе словесной перепалки оппоненты стали утверждать, что выгул животных на территории данного ЖК полностью запрещен, после чего перешли к физическим действиям.

На обнародованных в сети видеокадрах зафиксировано, как одна из нападавших удерживала владелицу щенка за волосы возле входной двери в подъезд. Находившийся рядом мужчина требовал покинуть двор.

Как утверждает пострадавшая, спутники пытались урегулировать ситуацию мирным путем, однако агрессивные действия со стороны соседей не прекращались. Девушку хватали за шею и одежду, пытались отобрать поводок, а один из мужчин с силой бросил в испуганное животное мяч. В итоге пострадавшей удалось открыть дверь электронным ключом и укрыться внутри здания вместе с питомцем. По факту инцидента и полученных травм жительница Мытищ направила официальное заявление в правоохранительные органы.

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