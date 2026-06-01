«Не положено с собакой!»: жительницу Мытищ оттаскали за волосы из-за щенка

Пострадавшая Карина (имя изменено) рассказала, что инцидент произошел в ЖК. Она шла к своему подъезду после прогулки со щенком. В этот момент во дворе ЖК находилась нетрезвая компания с детьми. Хозяйка с собакой прошли через детскую площадку. Неожиданно женщины стали агрессивно себя вести, считая, что девушка не убрала за питомцем. Затем они начали утверждать, что собаке вовсе нельзя находиться в ЖК, после чего напали на девушку.

На опубликованных кадрах видно, как женщина держит владельцу животного за волосы у подъезда многоэтажки. В этот момент мужчина из компании нападавшей заявил: «Не положено с собакой тут быть». Затем пострадавшей с собакой удается зайти в подъезд и закрыть дверь перед неадекватами.

«Мои друзья пытались вести диалог нормально с мужчиной, но он не останавливал свою женщину, и та продолжала хватать за шею, кофту, волосы, пытаясь отобрать у меня поводок и чуть ли не придушить мою собаку, мужчина со всей силы ударил мячом в мою собаку. После чего я подошла к подъезду, щенок спрятался за меня, ни на кого не агрессировал, он боялся. Я вытащила ключи и спряталась в подъезде, иначе бы все закончилось плохо», — рассказала пострадавшая.

Девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

