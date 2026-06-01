сегодня в 12:50

Без шансов: овчарка разорвала 1,5-годовалого малыша в Приморье

Овчарка набросилась на 1,5-годовалого мальчика и насмерть растерзала его в Приморье. Возбуждено уголовное дело, сообщает Amur Mash.

Трагедия произошла в селе Барано-Оренбургское. Малыш гулял во дворе частного дома вместе со старшей сестрой. В какой-то момент он увидел миску с едой сторожевого пса.

Мальчик дотронулся до нее, на что собака отреагировала агрессивно. Она напала на малыша и начала его грызть. Взрослые вызвали скорую, которая прибыла через 14 минут.

К несчастью, спасти ребенка не удалось. Семье после трагедии понадобилась помощь психолога.

Также правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.