Еврейских лесбиянок* выгнали из сауны из-за звезды Давида на шее

Еврейскую лесбийскую пару* выгнали из испанской ЛГБТ*-сауны из-за кулона в виде звезды Давида на шее одной из женщин, сообщает британское издание Daily Mail.

Инцидент произошел 29 мая в сауне Sauna Thermas в Барселоне. Заведение позиционирует себя как «ЛГБТ*-сауна, которая принимает всех».

Две американки еврейского происхождения пришли на тематическую вечеринку в спа-салон, однако организаторы мероприятия отказались их пропустить. Организаторы и некоторые посетители связали кулон со звездой Давида с «сионизмом» и «геноцидом», потребовав от женщин отказаться от своих взглядов, чтобы попасть внутрь.

«Свободная Палестина, пожалуйста, уходите. Свободная Палестина, пожалуйста, уходите», — говорит женщина в спа-салоне, а другая добавляет: «Вам здесь не рады, уходите».

При этом администрация сауны публично осудила произошедшее, дистанцировавшись от организаторов мероприятия.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

