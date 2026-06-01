Ситуация патовая: как новые правила повлияют на владельцев электрокаров

После вступления в силу новых правил по парковке электромобилей и подзаряжаемых гибридов их владельцам грозят штрафы, заявил РИАМО главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он отметил, что ситуация выглядит патовой. С точки зрения противопожарной безопасности эти требования оправданы, но с реальностью они расходятся.

«Это, можно сказать, почти полный запрет на электромобили и гибриды. Потому что у нас почти нигде невозможно эти условия обеспечить. Эти пожаробезопасные перегородки, особые системы пожаротушения, требования парковаться только группами. А у нас паркуются не группами, а согласно купленным местам», — высказался Кадаков.

По его словам, есть два варианта развития событий: ситуация будет компенсироваться необязательностью исполнения либо автовладельцев будут штрафовать.

Ранее в России изменили правила парковки для электрокаров и гибридных автомобилей. Теперь их нельзя парковать в подземке. Такие машины должны находиться в специально оборудованных местах. За нарушения физлицам грозит штраф до 50 тыс. рублей, а юрлицам — до 2 млн рублей.

